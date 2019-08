Calciomercato Juve, capitolo cessioni: il club bianconero ai dettagli per tre operazioni in uscita nei prossimi giorni

Si sblocca il mercato in uscita della Juve. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, Fabio Paratici è vicino ad una triplice cessione. Accelerata, nelle ultime ore, per gli addii di Mandzukic e Matuidi: il croato sarebbe vicino Bayern Monaco, mentre per il francese c’è il Monaco.

Il club monegasco, per altro, è in trattative con i bianconeri anche per Rugani. Il difensore, a conferma del fatto che potrebbe essere ad un passo dai saluti, è stato l’unico giocatore disponibile a non mettere piede in campo a Villar Perosa insieme a Ramsey.