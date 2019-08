Calciomercato Juve, che intrigo col Barcellona: quattro giocatori sul piatto

Calciomercato Juve, che intrigo col Barcellona: Paratici ieri in Spagna, quattro giocatori al tavolo delle trattative

Giornata spagnola, quella di ieri, per Paratici. Impegnato in un summit di mercato con il Barcellona decisamente denso di argomenti. Secondo Tuttosport, infatti, sono ben quattro i giocatori di cui i due club hanno parlato.

Perché i blaugrana hanno proposto ai bianconeri il nome di Suarez, in uscita in caso di arrivo di Neymar. Ma anche lo scambio in mezzo al campo tra Rakitic ed Emre Can. Sempre aperta, infine, la porta per il passaggio in Catalogna di Rugani.