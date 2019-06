Calciomercato Juve, vicino un clamoroso ritorno in bianconero

Calciomercato Juve, vicino un clamoroso ritorno: ecco chi potrebbe indossare di nuovo i colori bianconeri

Clamoroso in casa Juve. Il club bianconero, secondo quanto riportato da Sky Sport, sarebbe vicino ad accogliere nuovamente Gigi Buffon. Ad un anno appena dall’addio nella sfida casalinga contro il Verona, infatti, la bandiera bianconera potrebbe tornare alla Vecchia Signora.

Un ritorno che potrebbe fare da anticamera ad un futuro per Buffon da dirigente della Juventus. Nell’aria un contratto annuale, in un pacchetto di estremi difensori che comprenderà Szczesny e Pinsoglio, ma non Perin annunciato in uscita.