Calciomercato Juve: Cuadrado, no alla Cina. Il colombiano vuole restare

Juan Cuadrado non ha alcuna intenzione di lasciare Torino e la Juve: il colombiano ha rifiutata la destinazione cinese

La fascia destra sarà il reparto che sarà più colpito dalle uscite in casa Juve. Joao Cancelo è pronto a imbarcarsi per Manchester, sponda City, e iniziare l’ennesima nuova avventura (la trattativa tra Paratici e i Citizen è ripartita dopo qualche intoppo).

Potrebbe invece restare Juan Cuadrado. Il colombiano non pare convinto dai segnali arrivati dallo Shanghai Shenhua, il club cinese che ha già riempito di soldi Stephan El Shaarawy. Nel caso ci sarebbe per lui un contratto da nababbo e pure la Juve potrebbe fare cassa: il colombiano avrebbe, però, solo voglia di ripartire da zero con Sarri.