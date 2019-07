Calciomercato Juve: Dortmund e Everton su Moise Kean

Moise Kean è sempre più lontano dalla Juve: sul calciatore piemontese c’è il forte pressing del Borussia Dortmund e dell’Everton

Moise Kean è sul mercato, al pari di Gonzalo Higuain e Mario Mandzukic. Ma se per l’argentino e il croato si ragiona per una cessione a titolo definitivo, per il classe 2000 i piani sono diversi. I bianconeri non hanno alcuna intenzione di liberarsi di Kean e ragionano solo per una cessione in prestito.

Secondo quanto riferito oggi dalla Gazzetta dello Sport, la punta bianconera è stata messa nel mirino da Everton e Borussia Dortmund.