Juve, Dybala resta? È il testimonial della nuova maglia in Cina – FOTO

L’attaccante della Juve, Paulo Dybala, è il testimonial della nuova maglia bianconera in Cina: indizio della sua permanenza? – FOTO

Il futuro di Paulo Dybala resta in bilico. Dopo la non esaltante stagione con la maglia bianconera, l’attaccante argentino pare esser col piede di partenza. Su di lui ci sono diverse squadre tra cui il Manchester United, che sarebbe pronto ad investire 100 milioni di euro per la Joya. Tuttavia, una foto dell’Adidas potrebbe rimettere tutto in discussione.

L’Adidas ha infatti pubblicato in Cina alcune immagini della nuova divisa dei bianconeri per la prossima stagione. E in queste foto compare l’immagine di Paulo Dybala. L’argentino e Petronella Ekroth sono i due testimonial della nuova maglia della Juve. Indizio dunque che resterà anche l’anno prossimo?