Calciomercato Juve, ultima clamorosa idea per l’attacco! C’è l’apertura del calciatore: di chi si tratta

Calciomercato Juve, ultima clamorosa idea per l’attacco! C’è l’apertura del centravanti tedesco: di chi si tratta e i dettagli

Questa mattina Tuttosport fa un nome nuovo per il calciomercato Juve: Niclas Fullkrug. I bianconeri valuteranno le condizioni di Arek Milik non appena rientrerà dall’infortunio ma nel caso in cui non dovesse dare garanzie potrebbero anche concludere un colpo nel reparto avanzato.

Ecco che quindi sta prendendo piede l’idea che porta all’attaccante del West Ham e della Nazionale tedesca: dopo un inserimento decisamente non facile in Inghilterra il tedesco potrebbe dire di sì a un prestito fino a fine stagione come vorrebbe la Juventus.