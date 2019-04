Calciomercato Juve, il restyling in difesa potrebbe partire da un giovane serbo: si tratta di Pavlovic del Partizan Belgrado

La Juventus ha bisogno di ringiovanire la propria rosa, soprattutto in difesa. La retroguardia, in estate, vedrà gli addii di Barzagli e Caceres. Chiellini si appresta a compire 35 anni e le sue condizioni di salute non possono essere una garanzia a lunga scadenza.

De Ligt è l’obiettivo numero uno della dirigenza bianconera, ma l’olandese sembra oramai vicinissimo al Barcellona. Gli obiettivi sono quindi Romero del Genoa e, notizia dell’utlim’ora, Strahinja Pavlovic, difensore classe 2001 del Partizan Belgrado. Pavlovic ricorda De Ligt per fisicità e posizione, e la Juve, anche per questo vuole chiudere l’affare subito.