Calciomercato Juve: il Manchester United irrompe su Rabiot. Dall’Inghilterra sono sicuri: «Blitz dei Red Devils per il francese»

Come riportato dal Mirror c’è una nuova pretendente nella corsa ad Adrien Rabiot. Il centrocampista francese del PSG – già nella lista dei preferiti di Juventus, Barcellona e Real Madrid – piace anche al Manchester United.

Il club di Solskjaer avrebbe già preso contatto con la madre-agente del giocatore che va in scadenza in estate. Il classe ’95 che fa impazzire Fabio Paratici è uno dei parametri zero più allettanti della prossima sessione di calciomercato.