Calciomercato Juve: il ritorno di Pogba prima di ogni cosa. La vera priorità estiva alla Continassa ha un nome e un cognome

Il botto più roboante e luminoso degli altri: in casa Juventus – per quanto concerne l’estate imminente – dovrebbe rispondere al nome di Paul Pogba. Il ritorno del francese è trasversalmente prioritario nel calciomercato Juve. Il sondaggio informale di Paratici ha rivelato l’intenzione del club bianconero che poi coincide con la voglia, mai nascosta, di Paul di riabbracciare Torino e lo Stadium.

Sarebbe una trattativa lunga, dispendiosa e tutta da impostare con un Manchester United che non ha nessuna voglia di svendere un giocatore riacquistato tre stagioni or sono per la bellezza di 105 milioni di euro. Il patrocino di sponsor come Adidas e il possibile inserimento di una contropartita gradita ai Red Devils le armi affilate a disposizione della Vecchia Signora.