Calciomercato Juve: Koulibaly obiettivo numero uno per la difesa

Calciomercato Juve: Kalidou Koulibaly è l’obiettivo numero uno per la difesa bianconera che vorrebbe soffiare il senegalese al Napoli

La Juve sogna. Entro questa settimana Maurizio Sarri diventerà il nuovo allenatore bianconero e potrebbe portare in dote un clamoroso colpo di mercato. Paratici, infatti, ha messo gli occhi su Kalidou Koulibaly.

Secondo Tuttosport, per convincerlo ad approdare a Torino, i bianconeri potrebbero giocarsi alcune carte importanti. La prima riguarda la proposta economica da fare al Napoli, vicina agli 80 milioni di euro. I partenopei, dal canto loro, pur valutandolo 100 milioni nella clausola per l’estero, non sembrano disposti a trattare facilmente coi bianconeri, i quali, nell’ultimo mese, avrebbero già parlato con Fali Ramadani, agente del giocatore che sta lavorando anche al passaggio di Sarri.