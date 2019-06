Calciomercato Juve: la settimana del parametro zero Rabiot. Il 30 giugno decade il contratto del centrocampista col PSG

Inizia oggi, lunedì 24 giugno 2019, la potenziale settimana di Adrien Rabiot alla Juventus. Dopo almeno un paio di estati di flirt e abboccamenti, il centrocampista classe ’95 sembrerebbe finalmente pronto a vestire bianconero e diventare il primo colpo dell’era Maurizio Sarri. Il suo contratto col PSG decadrà naturalmente il prossimo 30 giugno e la Juve conta di ottenerne la firma entro fine settimana, o giù di lì (regolamento alla mano, il giocatore sarebbe stato libero di accordarsi con un’altra società da febbraio 2019, stile Ramsey).

Parametro zero che, come spesso accade in questi casi, dovrebbe essere accompagnato da ingenti oneri accessori, nonché un bonus al momento dell’ingaggio per il ragazzo e il suo entourage. La Juve comunque ha già in cassato il sì dell’arcigna Veronique, madre-agente di Rabiot, per il quale si vocifera di un contratto da 7 milioni più bonus. Saranno un po’ di più quello che il club della Continassa potrebbe destinare a Matthijs de Ligt per convincerlo a trasferirsi a Torino: anche qui Madama ha grande fiducia di poter chiudere positivamente l’affare, forte dell’apertura totale del difensore. Per lui sarebbe pronto un quinquennale da 12 milioni più bonus.