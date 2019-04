Calciomercato Juve: i bianconeri pensano ad almeno un colpo per reparto. Nel mirino Pogba, Manolas, Chiesa e Joao Felix

La Juve pensa già alla prossima stagione. C’è ancora da archiviare il campionato ma ai bianconeri serve un punto in 6 giornate per diventare campioni d’Italia per l’ottava volta di seguito. Secondo Sky Sport, la Juventus lavora per rinforzare ogni reparto. In porta si ripartirà da Szczesny. In difesa il sogno è Matthijs de Ligt, difensore dell’Ajax in gol proprio nel ritorno dei quarti di Champions: sul gioiello olandese classe ’99 c’è il Barcellona, che ha già un accordo con l’Ajax ma non ha ancora un’intesa con Raiola, suo agente. I due nomi seguiti dalla Juventus sono Manolas della Roma e Rúben Dias, classe 1997, del Benfica. Piacciono anche Varane, Alderweireld e Umtiti. Offerto Jerome Boateng ma non convince.

Per il centrocampo, già chiuso l’affare Ramsey, potrebbe arrivare un altro centrocampista. Il sogno è il ritorno di Paul Pogba, sui c’è anche il Real Madrid. Nel mirino dei bianconeri anche Ndombele del Lione e Isco ma quest’ultimo colpo, con il ritorno di Zidane, è diventato più complicato (tutto però potrebbe cambiare con l’eventuale arrivo al Real di Hazard ed Eriksen). Per l’attacco invece, la società bianconera proverà a intavolare una trattativa con la Fiorentina per portare a Torino Federico Chiesa. I bianconeri hanno mosso i primi passi per Joao Felix, stellina del Benfica. In bilico la permanenza di Dybala e Douglas Costa.