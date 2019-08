Calciomercato Juve, missione in Francia per visionare un attaccante: ecco chi è entrato nel mirino dei bianconeri

La Juventus è sempre alla ricerca di un attaccante, nonostante il sovraffollamento nel reparto avanzato causa la presenza di Dybala, Higuain e Mandzukic.

Il Corriere dello Sport riporta di una visita degli 007 bianconeri, agli ordini di Paratici, in Francia per visionare un attaccante. Si tratta di Moussa Dembelè, centravanti belga classe ’96 del Lione. Arrivato la scorsa estate dal Celtic per 22 milioni, ha già messo a segno tre gol in questo campionato.