Calciomercato Juve: giornata di visite mediche, primo colpo dell’era Sarri. Fabio Paratici batte un colpo… ed è soltanto l’inizio

È Luca Pellegrini l’acquisto numero uno dell’era Maurizio Sarri. Fabio Paratici batte il primo colpo del mercato estivo – non considerando l’arrivo di Aaron Ramsey formalizzato in febbraio – e porta a Torino il terzino classe ’99 nell’ambito dello scambio con Leonardo Spinazzola. L’ormai ex Roma potrebbe essere solo di passaggio alla Continassa ma la sensazione è quella che il neo tecnico voglia prima saggiarne le doti in allenamento.

Pellegrini, assistito da Raiola, firmerà un quinquennale da oltre un milione a stagione e terrà in mattinata le visite presso il J Medical. Nei prossimi giorni, a stretto giro di posta, sarà poi il turno di Adrien Rabiot che aspetta soltanto di deporre la propria firma sul nuovo contratto. Quindi il ritorno di Buffon, legato logicamente alla cessione di Perin, e gli ultimi passaggi per sbloccare definitivamente De Ligt.