Calciomercato Juve: si studia il piano Pogba, contatti con Raiola

Calciomercato Juve: i bianconeri vogliono riprendere Paul Pogba e studiano la trattativa per il francese

La Juve vuole mettere a segno il grande colpo a centrocampo. Dopo i contatti, timidi, per Milinkovic Savic, Fabio Paratici avrebbe cambiato obiettivo puntando dritto su Paul Pogba. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, il francese avrebbe dato la sua piena disponibilità a tornare in Italia e rivestire la maglia bianconera.

Con il Manchester United, tuttavia, la trattativa è ancora da impostare. Ci sono contatti molto concreti con Mino Raiola e con il Manchester per studiare l’operazione. Paratici si è mosso personalmente e siamo di fronte a quella che sarebbe una clamorosa trattativa per l’estate, potrebbe esserci una contropartita tecnica per abbassare le pretese inglesi. Un nome su tutti? Paulo Dybala, che tanto piace dalle parti di Manchester.