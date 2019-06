Calciomercato Juve, Rabiot allo scoperto: «Sto parlando con i bianconeri»

In vacanza in Italia, Adrien Rabiot ammicca alla Juventus: «I bianconeri mi hanno cercato, sono un grande club dove ognuno vorrebbe andare»

Adrien Rabiot è ancora formalmente un giocatore del Paris Saint German ma tra due settimane sarà libero di decidere il suo futuro. Diventerà uno dei giocatori più appetibili sul mercato a costo zero ed è prevista una clamorosa asta per comprarlo.

Barcellona, Manchester United e anche la Juventus sono sul giocatore. Secondo quanto raccolto da Tuttosport, il francese avrebbe aperto all’ipotesi bianconera: «L’Italia mi piace tanto. Stare in questo posto è meraviglioso, ti riposi e ti rigeneri. Mi aspetta una stagione impegnativa. Juventus? Sì, i bianconeri mi hanno cercato. Ci stiamo parlando. Stiamo valutando, non possiamo dire nulla. Ancora non so. La Juve è un grande club dove ogni bravo calciatore vorrebbe andare. Il Manchester United? Vale lo stesso. Devo decidere, per adesso sono in vacanza»