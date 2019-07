Mercato Juve: arrivi, annunci e visite. Dirige l’orchestra il maestro Paratici, mago di plusvalenze e parametri zero

Sono giorni intensi dalle parti di Torino. Il burattinaio Fabio Paratici, alla sua prima sessione estiva in totale autonomia, ha mosso i suoi fili e il butterfly effect sta scatenando un ciclone in questi roventi giorni di calciomercato. Ieri è stata innanzitutto la giornata di Luca Pellegrini alla Juventus: il terzino ha svolto le visite in mattinata e in serata è stato ufficializzato per 22 milioni pagabili in tre esercizi alla Roma, contratto quadriennale per lui.

Contestualmente la cessione di Spinazzola in giallorosso per 29,5 milioni: tradotto una plusvalenza da 26,6 milioni che la Juve aveva fretta di registrare e così è stato fatto. Nel mentre ecco che Pinelli (’01) e Rogerio (’98) vengono acquistati a titolo definitivo dal Sassuolo generando ulteriori effetti economici positivi. L’ultimo frame è l’approdo a Caselle del parametro zero Rabiot: questa mattina le visite mediche e poi la firma sul contratto. Dirige l’orchestra il maestro Paratici: il concerto è appena iniziato.