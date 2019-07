Calciomercato Juve: Raiola infiocchetta De Ligt, nell’attesa ecco Romero. L’argentino martedì al J Medical

Restyling difensivo: la Juventus lo sta facendo nel modo giusto. Dopo aver ufficializzato l’approdo in bianconero di Merih Demiral, è tempo di accogliere alla Continassa anche Cristian Romero. Va in porto così una trattativa definita da mesi col Genoa che dovrebbe acquisire i suoi connotati definitivi quando lo stesso difensore argentino classe 2000 farà ritorno in prestito alla casa base. Le visite al J Medical sono in programma martedì, subito dopo potrebbe raggiungere il ritiro rossoblù di Neustif, Austria.

L’attesa del piacere, come noto, è essa stessa il piacere. Nella tarda serata di ieri Mino Raiola ha infiocchettato Matthijs de Ligt per la Vecchia Signora: «Spetta all’Ajax trovare l’accordo con la Juventus. Il giocatore domani sarà in ritiro, fingersi malato non è un’opzione per il calciatore», sono le parole al De Telegraaf dell’agente italo-olandese che urla al mondo l’imminente matrimonio tra il giovane difensore e il club bianconero. Ultimi dettagli da limare coi lancieri, questione di modalità e messa a fuoco dell’esborso. Maurizio Sarri avrà a disposizione il difensore più promettente del globo.