Calciomercato Juve: scambio Arthur-Pjanic in salita ma c’è ancora una speranza

Calciomercato Juve: si complica lo scambio tra Arthur e la Pjanic ma il Barcellona farà di tutto per convincere il brasiliano

Il Barcellona starebbe cercando in tutti i modi di convincere Arthur ad accettare il trasferimento alla Juventus. Arthur ci sta pensando e certo, non è convinto: fosse per lui, resterebbe a Barcellona. In Spagna danno già per saltato l’affare ma la Gazzetta dello Sport non è di questo avviso. L’operazione è complessa, in salita, e la volontà di Arthur finora è stata ferma: ha scelto il Barcellona due anni fa e per un po’ vorrebbe continuare a imparare il catalano. Il Barça però ha un’altra idea e al tavolo della trattativa sta provando a far sentire il suo peso.

Il centrocampista brasiliano si trova di fronte a un bivio: da una parte, il contratto con il Barcellona e poche certezze di essere un titolare anche nella prossima stagione. Dall’altra, un accordo più ricco con la Juve e l’entusiasmo di una società che lo ha inseguito per ragioni tecniche, oltre che di bilancio. Inoltre anche la famiglia non è schierata tutta sulla stessa linea. Il padre, che lavora con Arthur anche per aspetti contrattuali e calcistici, è più attratto dalla prospettiva Juve rispetto al centrocampista brasiliano, che a Barcellona ha anche una fidanzata catalana.