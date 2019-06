Calciomercato Juve: si lavora per Zaniolo, Higuain alla Roma?

La Roma prova a blindare Zaniolo col rinnovo, ma la Juventus resta in pressing: Higuain possibile contropartita

Nicolò Zaniolo è uno dei grandi sogni di mercato della nuova Juventus. I bianconeri sono in costante pressing sul centrocampista giallorosso, indeciso se rinnovare il proprio contratto o accettare l’offerta di Madama.

Nell’edizione odierna, Tuttosport, aggiorna sulla situazione. Per tentare il colpo Zaniolo Paratici dovrà stanziare non meno di 40-50 milioni: ecco perchè a Vinovo, per abbassare l’esborso, si valuta l’inserimento di contropartite tecniche. Su tutte Gonzalo Higuain pronto a rientrare alla Juve per fine prestito. Alla luce della probabile partenza di Dzeko, destinazione Inter, la Lupa avrebbe in Higuain un centravanti di alto livello con cui sostituire il bosniaco. In casa Juve si ragiona anche in questa ottica per arrivare al talentino della Nazionale.