Calciomercato Juve: sliding doors Orsolini-Demiral, ma fiducia ad entrambi

Calciomercato Juve: sliding doors Orsolini-Demiral, ma a Torino si crede in entrambi. La strategia per il doppio colpo bianconero

Preamboli di calciomercato, antipasto succulento di quello che accadrà nelle prossime settimane. Nella giornata di ieri la Juventus ha definito una doppia operazione di mercato (un colpo in uscita e uno in entrata) che profuma intensamente di futuro.

La prima è quelle relativa a Riccardo Orsolini: intesa di massima col Bologna per il riscatto del classe ’97 da parte del club felsineo. A Madama arriveranno 14 milioni di euro più la priorità qualora fosse manifestata l’intenzione di riportarlo a casa. Il tesoretto sarà immediatamente reinvestito per Merih Demiral, difensore 21enne che il Sassuolo riscatterà per 7 milioni dai turchi dell’Alanyaspor. La Juve dovrebbe assicurarselo per 15 milioni di euro e sottoporlo alla firma di un quinquennale. Per lui due strade percorribili: la permanenza alla Continassa o l’esperienza in prestito altrove, magari proprio a Reggio Emilia. Per entrambi il futuro potrebbe colorarsi di bianconero intenso.