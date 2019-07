Calciomercato Juve: sondaggio per Lukaku, le ultime

La Juventus avrebbe fatto dei sondaggi informali per Romelu Lukaku: manovra di disturbo all’Inter o trattativa concreta?

Clamoroso colpo di scena nella trattativa Inter-Lukaku. Come informa Gianluca Di Marzio la Juventus si sarebbe inserita nella corsa all’attaccante belga. I bianconeri avrebbero fatto dei sondaggi informali con il Manchester United per far lievitare il prezzo e disturbare la trattativa che sta portando avanti l’Inter.

Per ora non si può ancora parlare di trattativa tra bianconeri e Red Devils, quel che è certo è che Paratici ha dichiarato guerra a Marotta e sta provando a rovinargli i piani per l’attaccante tanto richiesto da Conte.