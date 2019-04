La Juventus a caccia di acquisti per supportare Cristiano Ronaldo nell’assalto alla prossima Champions League: la lista degli obiettivi di mercato

Messa in archivio questa stagione con la conquista dell’ottavo Scudetto di fila, la Juventus è già al lavoro in vista dell’estate: l’obiettivo dichiarato bianconero è quello da una parte di ringiovanire la rosa attualmente a disposizione di Massimiliano Allegri con acquisti di talento, ma già affermati a livello europeo, dall’altra di provare a ricostruire lo zoccolo duro dello squadra che ruoterà intorno a Cristiano Ronaldo con l’intento di dare l’assalto anche l’anno prossimo alla Champions League. Proprio per tale ragione stamane il Corriere dello Sport scrive di almeno sette probabili acquisti da parte dei bianconeri per convincere CR7 e gli altri a puntare nuovamente in alto.

I nomi in questione (tutti nella lista della spesa bianconera, anche se verosimilmente non tutti potranno arrivare a Torino contestualmente) sono quelli di Raphael Varane (Real Madrid) e Kostas Manolas (Roma) per la difesa, di Isco (Real), Paul Pogba (Manchester United) e Tanguy Ndombele (Lione) a centrocampo, di Joao Felix (Benfica) e soprattutto Federico Chiesa (Fiorentina) per l’attacco. Per finanziare almeno alcuni dei colpi elencati sarà necessaria almeno una cessione di peso: Paulo Dybala e Douglas Costa restano gli indiziati principali all’addio estivo.