Calciomercato Juventus, sondaggio per Luka Modric: il centrocampista croato è il sogno dell’Inter per la mediana

Protagonista al Mondiale di Russia 2018 con la maglia della Croazia, arrivata seconda alle spalle della Francia, Luka Modric potrebbe salutare il Real Madrid per provare una nuova esperienza all’estero. Sogno estivo dell’Inter, il centrocampista è stato nuovamente accostato ai nerazzurri, ma non solo…

Paolo Bargiggia, esperto di mercato di Sport Mediaset, non ha dubbi: l’ex Tottenham è un obiettivo della Juventus. I bianconeri avrebbero avviato i contatti con l’entourage del calciatore, in scadenza 30 giugno 2020 con i Blancos: Florentino Perez avvisato, Fabio Paratici fa sul serio per Nikita…