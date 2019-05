Calciomercato Juventus, Cancelo e il rapporto con Allegri: sarà addio a Giugno?

Il terzino portoghese non è amato da Allegri e la sua non esaltante stagione lo potrebbe già portare via da Torino dopo un anno solo

Joao Cancelo, fenomeno all’Inter delusione alla Juventus. L’involuzione del terzino portoghese dopo un solo anno è da riassumere così. Se la scorsa stagione incantava a Milano e ingolosiva tante squadre tra cui la Juventus che ha sborsato ben 40 milioni per portarlo alla corte di Allegri. Proprio il tecnico livornese però non lo ha valorizzato al meglio, ma soprattutto il portoghese non ha reso come ci si aspettava. «Cancelo è un giocatore con qualità enormi, sta solo a lui lavorare per diventare un grande a livello mondiale» ne parla così il tecnico della Juventus, il quale però non è estremamente soddisfatto del terzino. Il loro rapporto infatti non è dei migliori e secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport questo potrebbe mettere in azione Jorge Mendes. L’agente di Cancelo potrebbe dunque intraprendere i primi contatti con il Manchester United fortemente interessato al portoghese e che potrebbe sfruttare l’occasione.