Calciomercato Juventus, Chiesa sempre in cima alla lista dei desideri dei bianconeri: le ultime sulla strategia per arrivare all’ala

La Juventus, dopo gli arrivi a parametro zero di Rabiot e Ramsey, prova il grande colpo ad effetto in entrata, tutto italiano. Federico Chiesa è sempre nei pensieri della Juve.

Come riporta Tuttosport, la Juventus starebbe mettendo a segno una strategia: ovvero finanziare l’acquisto di Chiesa con la possibile cessione di Higuain, in direzione Atletico Madrid. La priorità dei bianconeri resterebbe comunque De Ligt in difesa.