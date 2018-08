Calciomercato Juventus: dopo Bonucci, si pensa ad un grande colpo finale

La Juventus ha in mente l’ultimo colpo per chiudere un calciomercato da favola. Sul taccuino di Marotta due centrocampisti di livello mondiale

La Juventus ha appena riabbracciato il difensore Leonardo Bonucci che torna a Torino dopo un anno passato al Milan. Il giocatore non accolto al meglio dai tifosi ha rinforzato la squadra bianconera che sta conducendo una campagna acquisti al top. Secondo le ultime indiscrezioni, il calciomercato della Vecchia Signora potrebbe non essere finito e sembra che in casa bianconera si parla di ultimo grande colpo, la ciliegina sulla torta per chiudere il mercato al meglio.

Il rinforzo in questione è un centrocampista di livello mondiale che possa accontentare i desideri del mister Massimiliano Allegri. I possibili nomi sul taccuino del direttore sportivo Beppe Marotta sembrerebbero due: Paul Pogba del Manchester United e Sergej Milinkovic-Savic della Lazio. Trattative non semplici per entrambi i giocatori: il ritorno a Torino del centrocampista francese, valutato 110 milioni di euro, è ostacolato dall’interesse del Barcellona che potrebbe, però, lasciar perdere il calciatore in cambio Miralem Pjanic. Per quanto riguarda Milinkovic, anche lui seguito da molti club e che non ha ancora firmato il rinnovo offertogli dalla Lazio, bisogna presentare un’offerta allettante a Lotito, il quale ha fissato il prezzo del serbo a 150 milioni di euro. In entrambi i casi, i però potrebbe essere determinante la volontà del giocatore.