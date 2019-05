Juve, nuova pretendente per De Ligt: lo United pronto ad offrire 80 milioni 

La Juventus dovrà guardarsi le spalle per l’acquisto di De Ligt: sull’olandese lo United è pronto ad offrire 80 milioni

Matthijs De Ligt, 19enne in forza all’Ajax, è uno dei talenti più richiesti sul mercato internazionale per via delle sue incredibili prestazioni con i Lancieri nel corso di questa stagione e in Champions League.

Su di lui è forte l’interesse della Juventus, ma anche del Manchester City e del Psg. Tuttavia nelle ultime ore, secondo il Telegraph, si sarebbe inserito anche il Manchester United. I Red Devils son pronti a versare 80 milioni di euro.