Juve, Allegri ha deciso: ecco il futuro di Ramsey

La Juventus osserva Aaron Ramsey ad Euro 2020: ecco la decisione di Allegri sul futuro del gallese

Aaron Ramsey sembra rinato con il suo Galles: dopo la prima scialba prestazione, grande gara contro la Turchia con il gol che ha sbloccato e deciso l’incontro.

Come rivela Sky Sport, Allegri avrebbe intenzione di osservare bene le prestazioni del gallese per decidere il suo futuro: non è infatti scontata la sua partenza anche se le ultime dichiarazioni del centrocampista rivelano un rapporto non proprio solido.