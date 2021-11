Calciomercato Juventus: indizio dal Barcellona per Xavi. Le ultime

Dembele Juventus: nella conferenza di presentazione Xavi ha parlato anche del rinnovo del francese. Le ultime

Xavi si è presentato da nuovo allenatore del Barcellona. Tra i temi toccati dal neo tecnico blaugrana c’è anche quello relativo al rinnovo di Dembele, che è accostato alla Juventus.

Il rinnovo di Dembele è una priorità, ha dichiarato Xavi. Potrebbe così cambiare il futuro dell’esterno francese in scadenza a giugno: come riportato da Sport, infatti, la dirigenza del Barça starebbe pensando ad un contratto a “gettone”, ovvero in base alle partite che l’esterno, tormentato dagli infortuni, giocherà. La Juve osserva.