Tonali strega le big: il Brescia chiede 30 milioni

Calciomercato Brescia, Sandro Tonali nel mirino dei top club italiani: Massimo Cellino chiede 30 milioni per il suo cartellino

Astro nascente del calcio italiano, Sandro Tonali è destinato a fare il salto di qualità. Protagonista con la maglia del Brescia, il centrocampista è finito nel mirino dei top club di Serie A: Juventus, Inter e Milan hanno avviato i contatti con le Rondinelle per parlare del suo acquisto in estate.

E, come riporta La Stampa, il presidente Massimo Cellino non ha intenzione di fare sconti, ma è anzi pronto a sfruttare la corsa a più squadre per tirare su il prezzo: la richiesta per il cartellino del baby mediano è di 30 milioni di euro.