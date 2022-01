La Juventus attacca e l’Inter si difende: la chiusura del mercato è con i botti

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

La Juventus annuncia Vlahovic, mentre l’Inter risponde con Gosens e Caicedo: i botti degli ultimi giorni di mercato

Juventus e Inter non si sono di certo risparmiate sul mercato invernale. Un mercato, di solito, adibito per la riparazione e che forse ha dato qualcosa di più. La Juventus è andata all’attacco, in tutti i sensi, e ha chiuso per Dusan Vlahovic. Innesto importante per il presente e il futuro della squadra.

La risposta dell’Inter non si è fatta attendere che ha confezionato un doppio colpo interessante. Serviva un esterno sinistro ed ecco arrivare Gosens, poi un attaccante per aumentare la potenza offensiva della squadra di Inzaghi, ed ecco Caicedo. Il mercato sta per chiudersi e i botti ci sono già stati, aspettiamoci altre sorprese in questi ultimi giorni.