Calciomercato, Juventus: Khedira nel mirino del Paris Saint-Germain

Il calciomercato italiano in uscita è ancora aperto e sembra che il Paris Saint-Germain abbia messo gli occhi su Sami Khedira della Juventus

La Juventus ha esordito al meglio in questa nuova Serie A, battendo il Chievo per 3-2 in trasferta. Nel giorno dell’esordio di Cristiano Ronaldo in maglia bianconera, la squadra di Allegri ha tenuto in mano il pallino del gioco, ma ha faticato nel portare a casa i primi tre punti della stagione. A contribuire al successo della Vecchia Signora è stato anche Sami Khedira che ha sbloccato il punteggio dopo soli tre minuti di gioco, realizzando la prima rete del campionato 2018/2019. Il Chievo è uno dei bersagli preferiti dal tedesco che aveva già colpito il club veneto a gennaio nel corso della passata stagione.

I tifosi bianconeri che hanno esultato alla rete del tedesco, oggi sembrano preoccupati, viste le notizie che arrivano dalla Francia. Secondo le ultime indiscrezioni, sembra che il Paris Saint-Germain abbia messo gli occhi su Khedira. Il calciomercato francese, difatti, è ancora aperto e il club parigino vorrebbe un rinforzo per il centrocampo da regalare al mister Tuchel. L’obiettivo principale rimane N’Golo Kanté del Chelsea, ma essendo quella per il campione del mondo una pista complicata, sembra che il PSG abbia virato sul numero 6 della Juventus. Il tecnico bianconero, dunque, potrebbe perdere un’altra pedina a centrocampo, dopo l’addio di Claudio Marchisio.