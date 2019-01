Calciomercato Juventus, scambio in vista tra Pogba e Douglas Costa con il Manchester United? Le ultime sull’asse Torino-Manchester

Paul Pogba resta nei pensieri della Juventus, l’edizione odierna di Tuttosport riporta le ultime sull’asse Torino-Manchester. Il quotidiano piemontese riporta infatti che bianconeri e United stanno pensando a uno scambio: il ritorno in bianconero del francese per Douglas Costa ai Red Devils, con eventuale conguaglio economico. L’esterno offensivo brasiliano è da sempre un pallino della società di proprietà dei Glazer e potrebbe essere ‘sacrificato’ per il classe 1993, voglioso di rientrare alla Juve e lanciare l’assalto alla Champions League dopo la delusione di Berlino.

Un’affare tutt’altro che semplice, che sicuramente verrà valutato da qui all’estate. I problemi sono molteplici, a partire dall’acquisto di Aaron Ramsey: Pjanic è incedibile, Matuidi è centrale negli schemi di Allegri e ci sono ancora Khedira, Can e Bentancur. Pogba come ha dimostrato negli ultimi mesi tornerebbe volentieri a Torino, ma con l’arrivo di Ole Gunnar Solskjaer, le sue prestazione in maglia United sono in netta risalita. I tifosi stanno cambiando idea sul francese, finalmente a suo agio e dentro al gioco degli inglesi. Dall’altro lato, l’idea di separarsi da Douglas Costa non scalda Paratici. Le caratteristiche del brasiliano sono uniche e si sono viste solo parzialmente in questi anni in bianconero. Le sue percentuali in zona gol sono migliorabili, così come l’intesa con i vari Ronaldo, Dybala e Mandzukic. Di conseguenza, l’affare sembra tutt’altro che semplice. In ogni caso la Juventus ha capito che margini di manovra non ci sono: o Pogba o Douglas Costa.