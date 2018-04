Dembélé, tentazione belga per la Juventus: i dettagli

Calciomercato Juventus, c’è Mousa Dembélé nel mirino per il centrocampo secondo la stampa belga: il classe 1987 è in scadenza 2019 con il Tottenham

Finale di stagione tutto da vivere per la Juventus di Massimiliano Allegri, impegnata su tre fronti e attesa domani dal confronto del Bernabeu contro il Real Madrid. La dirigenza però è già al lavoro in ottica futura, in particolare in ottica calciomercato: Marotta e Paratici stanno monitorando diversi profili e, secondo la stampa belga, spunta la tentazione Mousa Dembélé.

Colonna del centrocampo del Tottenham di Mauricio Pochettino, il centrocampista belga è in scadenza 30 giugno 2019 con gli Spurs e al momento non è previsto alcun incontro per mettere nero su bianco il rinnovo contrattuale. Appuntamento rinviato a fine stagione e, in caso di fumata nera, la Juventus è pronta ad approfittarne: la dirigenza bianconera è rimasta colpita dalle prestazioni del classe 1987 nel doppio confronto in Champions League.