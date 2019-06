Calciomercato Juventus, occhi su un centrocampista francese dopo l’arrivo di Rabiot: ecco l’obiettivo dei bianconeri

La Juventus, dopo le operazioni che hanno portato agli acquisti di Pellegrini e Ramsey, sta ultimando le pratiche per Rabiot, ma non solo. Come scritto da L’Equipe e riportato da Alfredopedulla.com, i bianconeri avrebbero messo gli occhi su un centrocampista del Lione.

Si tratta di Hazma Rafia, giovante talento francese classe ’99. L’idea è quella di aggregarlo alla squadra dell’Under 23, per poi portarlo in prima squadra.