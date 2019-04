Il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici studia nuovi colpi: osservati speciali i classe 2002 Lucien Agoume (Sochaux) e Ryan Gravenberch (Ajax) a centrocampo

Non solo i nomi dei big che in vista dell’estate potrebbe essere già nel mirino, ma pure quelli di alcuni giovani che attualmente sarebbero finiti sul taccuino del direttore sportivo bianconero Fabio Paratici. Così, secondo Tuttosport, la Juventus starebbe muovendo i primi passi verso alcuni possibili eredi di Paul Pogba, ovvero centrocampisti di prospettiva da strappare ai rispettivi club per lanciare poi in rosa. Il primo nome in lista è quello di Lucien Agoume, giocatore classe 2002 attualmente in forza al Sochaux: il suo contratto è in scadenza al termine della prossima stagione e la possibilità di prenderlo a costo relativamente basso non è dunque per nulla da sottovalutare.

Un altro nome interessante è poi quello dell’olandese Ryan Gravenberch, pure lui centrocampista classe 2002 e pure lui con contratto in scadenza nel 2020, in forza all’Ajax: il ragazzo è assistito direttamente da Mino Raiola e potrebbe dunque rientrare all’interno del discorso che la Juve starebbe affrontando insieme allo stesso Raiola per Matthijs de Ligt con i Lancieri e per il rinnovo di Moise Kean.