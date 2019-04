La Juventus punta a Federico Chiesa: possibile offerta da 70 milioni cash più Riccardo Orsolini e Rolando Mandragora alla Fiorentina. Occhi puntati pure su Nikola Milenkovic

Le parole di Fabio Paratici ieri su Federico Chiesa confermano l’interesse della Juventus nei confronti del giovane attaccante della Fiorentina, avversario ieri all’Allianz Stadium nel match che ha regalato ai bianconeri l’ottavo Scudetto consecutivo. In vista dell’estate il direttore sportivo juventino, riportano stamane le cronache, avrebbe già preparato un piano per provare a convincere i viola a cedere il giovane figlio d’arte, per cui nelle ultime settimane si sarebbe palesata tra l’altro anche una richiesta da parte del Bayern Monaco. Secondo La Nazione la valutazione data dalla Fiorentina a Chiesa resta quella di circa 100 milioni di euro, cifra alla quale la Juve potrebbe arrivare anche con l’aiuto di qualche contropartita.

Nello specifico i bianconeri potrebbero mettere sul piatto circa 70 milioni di euro cash per l’esterno viola insieme a un paio di giocatori di prospettiva: il primo è Riccardo Orsolini, attaccante attualmente in prestito al Bologna (che però difficilmente lo riscatterà a fine stagione) valutato circa 15 milioni di euro. L’altro è invece il centrocampista dell’Udinese Rolando Mandragora, giocatore ceduto dai bianconeri in estate, ma su cui pende un diritto di re-compra da circa 22 milioni di euro. Nel totale l’offerta della Juve per Chiesa dovrebbe insomma perfino superare i 100 milioni, anche se poi ci sarebbe da convincere il giocatore ad accettare la destinazione torinese (e la folta concorrenza bianconera): per questa ragione lo stesso Paratici, riporta il Corriere dello Sport, da mesi sarebbe in contatto con suo padre Enrico, ex attaccante di Sampdoria e Parma tra le altre, nel tentativo di incassarne il gradimento.

Tra i giocatori che la Juve avrebbe ieri osservato con un certo interesse in casa Fiorentina non ci sarebbe però soltanto Chiesa: piacerebbe anche il difensore serbo Nikola Milenkovic, autore peraltro del gol viola del momentaneo vantaggio dopo pochi minuti allo Stadium.