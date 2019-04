Calciomercato Juventus, per Pjanic il Real offre Isco e Marcelo

Calciomercato Juventus, il Real Madrid è pazzo per Pjanic: per arrivare al bosniaco, offre Marcelo e Isco

Si sta profilando uno scambio di mercato epocale tra la Juventus e il Real Madrid, stando a quanto scrive il quotidiano spagnolo Don Balon. Infatti i Blancos starebbero pensando di portare a Madrid Miralem Pjanic, andando a ringiovanire la mediana.

La Juve però non vuole rinunciare al suo regista, per questo il Real Madrid starebbe pensando ad uno scambio molto allettante per i bianconeri: in cambio del bosniaco, arriverebbero a Torino Marcelo e Isco, due giocatori da tempo nel mirino della dirigenza bianconera.