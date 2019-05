Dopo il colpo Ramsey dall’Arsenal a zero, la Juventus punta su Adrien Rabiot, in scadenza di contratto col PSG, a centrocampo: la grana sono le richieste della madre Veronique

Già acquistato mesi fa Aaron Ramsey a parametro zero dall’Arsenal, la Juventus non molla la possibilità di arrivare, più o meno con le stesse modalità, ad un altro colpo a centrocampo: Adrien Rabiot. Il giovane talento francese, in scadenza di contratto al termine di questa stagione con il Paris Saint-Germain, sarebbe un chiodo fisso di Fabio Paratici, riporta stamane Tuttosport: qualche settimana fa pareva scontata la firma del giocatore per la prossima stagione con il Barcellona, ma adesso ci sarebbe nuovamente spazio per un possibile inserimento bianconero. A far vacillare l’opzione catalana le richieste su ingaggio e commissioni della madre e agente di Rabiot, Veronique: una grana con cui eventualmente comunque anche la Juve dovrà fare i conti.

Dal canto suo da settimane si susseguono le voci che vedrebbero Massimiliano Allegri a caccia di un altro centrocampista dopo i problemi riscontrati in questa stagione: negli ultimi tempi la Juve ha seguito molto da vicino anche le vicende di altri due francesi, Paul Pogba (Manchester United) e Tanguy Ndombelé (Olympique Lione), piste comunque al momento perfino più difficili di quella che porterebbe a Rabiot (sul primo è forte il Real Madrid, sul secondo c’è in pratica mezza Europa). Tra i partenti invece resterebbe sempre Miralem Pjanic, pure lui finito nel mirino del Real.