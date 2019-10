Calciomercato Juventus: scambio in vista con il Tottenham. I dettagli

Calciomercato Juventus: scambio in vista con il Tottenham. La Juventus sarebbe in pole per la corsa ad un centrocampista degli Spurs

La Juventus continua a lavorare sul calciomercato, in entrata e in uscita, e avrebbe intavolato una trattativa con il Tottenham. Secondo il Daily Mail, infatti, ci sarebbe uno scambio in vista a centrocampo con gli Spurs.

Come riportato dal quotidiano inglese, il Tottenham avrebbe messo gli occhi su Adrien Rabiot, e avrebbe proposto uno scambio alla pari con Eriksen, forte centrocampista danese.