Calciomercato Lazio: affari di famiglia con la Salernitana, i nomi in ballo

Calciomercato Lazio: affari di famiglia con la Salernitana, tutti i nomi in ballo tra le due società del presidente Claudio Lotito

C’è chi torna, chi resta e chi se ne va. Si sta per decidere il futuro dei 5 giocatori in prestito dalla Lazio alla Salernitana, la seconda società del presidente biancoceleste Claudio Lotito. 5 profili, si diceva: Tiago Casasola, Djavan Anderson, André Anderson, Davide Di Gennaro e Joseph Minala.

Per i primi tre dovrebbe essere ritorno alla casa base, anche se come ovvio sarà l’allenatore laziale della prossima stagione ad avere l’ultima parola sulla vicenda. Come scrive Il Corriere dello Sport Di Gennaro dovrebbe invece cercare fortuna mentre per Minala facile ipotizzare un altro anno in prestito a Salerno.