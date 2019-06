Calciomercato Lazio: si avvicinano Vavro e Lazzari, le ultime

La Lazio si avvicina a grandi passi a due obiettivi di mercato: Lazzari e Vavro sono ad un passo dal vestire la maglia biancoceleste

Come informa Gianluca Di Marzio, la Lazio si avvicina a grandi passi a Denis Vavro. Blitz nella giornata di ieri del club biancoceleste, che ha inviato in Danimarca un proprio dirigente per imbastire l’operazione, che sta ormai prendendo seriamente corpo. Nove milioni più uno di bonus l’offerta della società del presidente Lotito, che spera di definire tutto entro la giornata di lunedì.

Per quanto riguarda Lazzari, invece, i biancocelesti sono molto vicini a chiudere con la Spal. Nel fine settimana è previsto un incontro tra Tare e Vagnati, ds di Lazio e Spal, per provare a trovare l’accordo finale.