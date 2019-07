Calciomercato Lazio: Cipriano sarà presto dei biancocelesti

Calciomercato Lazio, dal Brasile arrivano conferme: il ventenne Cipriano diventerà nei prossimi giorni un calciatore biancoceleste

La Lazio e Cipriano, una storia d’amore pronta ad iniziare. Dalla scorsa estate il d.s. Igli Tare insegue il classe 2001, adesso lo ha davvero in pungo. La conferma arriva direttamente dai media brasiliani, attraverso i quali José Carlos Peres (il presidente del Santos) ha svelato i dettagli della trattativa. L’accordo dovrebbe concretizzarsi con un solo anno di trasferimento temporaneo, con Claudio Lotito che riscatterebbe il difensore al termine della prossima stagione. In più al club verdeoro rimarrebbe il 20% della futura rivendita, esattamente come successe con Felipe Anderson.

Un colpo grosso per Tare

Il ragazzo nonostante fosse già nel giro della prima squadra, ha più volte confermato di voler arrivare alla Lazio, rifiutando qualsiasi ipotesi di rinnovo. Definito un vero e proprio crack in Sudamerica, in Europa sono stati però i biancocelesti a dimostrare maggiore interesse nei confronti del giovane. La fumata grigia dunque si sta schierando sempre più.