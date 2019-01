Calciomercato Lazio, colpo Wesley a luglio: accordo con il giocatore

La Lazio insegue il colpo Wesley a luglio: i biancocelesti hanno l’intesa con l’attaccante del Bruges, ma i belgi chiedono 22 milioni.

La Lazio prepara il colpo estivo: il pressing di Igli Tare ha avuto successo e l’acquisto di Wesley, centravanti del Bruges, sfuggito la scorsa estate, si concretizzerà con ogni probabilità il prossimo luglio. Come riporta stamane “Il Corriere dello Sport”, infatti, i biancocelesti hanno raggiunto un’intesa con il giovane attaccante brasiliano. Il classe 1996 dal fisico statuario è considerato dai capitolini un potenziale crack e per questo l’investimento del club di Lotito per portarlo in Italia sarà di quelli importanti.

I belgi chiedono una cifra superiore ai 14 milioni con cui poteva essere preso in estate: ora il suo valore è stimato infatti fra i 20 e i 22 milioni di euro. Una cifra importante, che la Lazio si augura di poter abbassare il prezzo facendo leva sulla volontà di Wesley, ormai convinto ad approdare in Serie A con la maglia della Lazio. L’attaccante ha segnato in questa stagione 7 gol in 19 presenze in Jupiler League, oltre a 2 reti in 6 presenze in Champions. La Lazio punta su di lui per il futuro.

DURMISI AI SALUTI: ACCORDO CELTA VIGO-LAZIO