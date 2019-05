Calciomercato Lazio: Milinkovic-Savic, l’eroe di Coppa con la valigia in mano

Calciomercato Lazio, Milinkovic-Savic ha regalato ieri sera ai biancazzurri la Coppa Italia: ma quale sarà il suo futuro?

Sono bastati pochi minuti appena, a Milinkovic-Savic, per incidere sulla finale di Coppa Italia contro l’Atalanta e regalare con un gol il trofeo alla sua Lazio. Quasi un modo per riscattare una stagione vissuta costantemente al di sotto delle (importanti) aspettative della vigilia. Quando, la scorsa estate, Lotito sparò alto in sede di mercato pur di trattenere a Roma il suo pupillo.

Un accordo tra le parti a tempo determinato, nella speranza di portare quest’anno la squadra in Champions League. Obiettivo mancato, ma il futuro del centrocampista serbo – nonostante la recente svalutazione – resta incerto. Su di lui restano, attenti, gli occhi di due italiane soprattutto. Che, però, difficilmente affonderanno il colpo a breve.

Il Milan perché ingabbiato dai paletti del FPF e dall’incertezza di una qualificazione in Champions tutt’altro che blindata, la Juventus perché al momento focalizzata su obiettivi considerati prioritari. Ma il serbo, in entrambi i casi, resta tutt’altro che una scelta di ripiego.