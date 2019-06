Calciomercato Lazio: Jony è a un passo, le cifre dell’affare

La Lazio mette a segno il primo colpo del suo calciomercato: tutto fatto con il Malaga per il cartellino di Jony

Jony è ad un passo dalla Lazio. Tare ha trovato un accordo con gli agenti dell’esterno spagnolo classe 1991 per un triennale a quasi un milione di euro a stagione, il quale è pronto a sbarcare nella Capitale.

Come riporta calciomercato.com la proprietà del cartellino di Jony appartiene al Malaga, che aveva chiesto ai biancocelesti 5 milioni per lasciare il giocatore. Gli andalusi hanno mancato la promozione in Liga eora il giocatore potrà liberarsi grazie a una clausola. Si parla di una cifra tra i 2 e i 3 milioni di euro.