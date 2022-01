Calciomercato Lazio, Miranchuk pista calda: da definire la formula dell’affare

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato Lazio: i biancocelesti starebbero trattando con l’Atalanta per Miranchuk, c’è da definire la formula dell’affare

La Lazio è in pressing per Aleksej Miranchuk. Secondo Il Corriere dello Sport il russo è in uscita dall’Atalanta visto l’arrivo di Boga e lo scarso minutaggio concesso da Gasperini. Sarri e la Lazio sono pronti a rilanciarlo e ad avere una vera alternativa a Immobile (ma anche a Pedro e Felipe Anderson, vista la duttilità del fantasista).

La trattativa potrebbe chiudersi grazie a un dettaglio fondamentale: Miranchuk ha lo stesso agente di Muriqi che potrebbe favorire l’affare. Repubblica è ancora più sicura: il giocatore arriverà in prestito dalla Dea. Mentre Il Messaggero racconta che l’affare è decollato ieri dopo un vertice a Formello fra Lotito, Tare e l’agente Giuffrida per chiudere il colpo nei prossimi due giorni.

