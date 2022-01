Calciomercato Lazio, nome nuovo per la fascia sinistra: è Dijks del Bologna

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato Lazio: viste le difficoltà nell’arrivare a Ghoulam, i biancocelesti avrebbero virato su Dijks del Bologna

A.A.A. cercasi terzino sinistro. In casa Lazio sembra esser questa una delle principali richieste più volte fatte presenti de mister Sarri. Ed ecco che , secondo quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport, il nome nuovo sarebbe quello di Mitchell Dijks. Il profilo dell’olandese piace da tempo dalle parti di Formello. Il giocatore nelle ultime due stagioni ha dovuto fare i conti con qualche acciacco di troppo. E per di più quest’anno è chiuso da Theate.

Un occhio andrebbe dato anche alla concorrenza, con Verona, Empoli e Standard Liegi che si sarebbero già mosse sul giocatore. Da tenere conto anche della richiesta dei felsinei, che si aggirerebbe intorno ai 2,5 milioni di euro. Cifra non elevatissima, ma con la questione l’indice di liquidità ancora in ballo tutto rimane in bilico.

